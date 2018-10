Forte scossa di terremoto colpisce Haiti: crollati diversi edifici, numerosi morti e feriti [FOTO, DATI e MAPPE]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Una forte scossa di terremoto magnitudo 5.9 è stata registrata dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 02:11 ora italiana (20:11 ora locale) al largo della costa settentrionale di Haiti (20 km a nord di Port-de-Paix e 175 km da Port-au-Prince). L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 11,7 km.

Sono almeno 11 le vittime del sisma: lo riferiscono i media del Paese. Il portale internet Rezo Nodnews, che cita le autorità locali, riporta che i morti sono nel nord del Paese e che ci sarebbe un numero imprecisato di feriti. Diversi edifici sono crollati o sono stati gravemente danneggiati, soprattutto a Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme e Turtle Island.

Nella città di Plaisance du Nord è crollata la facciata della chiesa Saint-Michel.

Il premier di Haiti ha annunciato la creazione di un comitato di crisi, con diversi ministri per coordinare l’emergenza.

La scossa è stata avvertita nella capitale haitiana, ma anche in varie città del sud e in diverse parti della Repubblica Dominicana, dove ha causato il panico tra i residenti.

Il Paese caraibico era stato colpito nel 2010 da un forte terremoto di magnitudo 7 che aveva causato più di 220mila morti.

Da allora molti haitiani continuano a vivere in rifugi di emergenza.