Violento terremoto a Istanbul: scossa di magnitudo 5.9, epicentro nel mare di Marmara [AGGIORNAMENTI LIVE]

Una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 5.9 secondo i primi dati locali, ha colpito Istanbul – in Turchia – alle 12:59 italiane di oggi, pochi minuti fa (le 13:59 locali). La scossa s’è verificata nel mare di Marmara, con epicentro vicino la città costiera Silivri, al confine ovest di Istanbul, dove già martedì mattina c’era stato un terremoto di magnitudo 4.7 a cui erano seguite negli ultimi giorni numerose scosse di intensità minore. C’è grande apprensione per una delle aree a più alto rischio sismico del mondo: proprio dal Bosforo, infatti, passa la temibile faglia nord anatolica.

Milioni di persone si sono riversate in strada per la paura. L’epicentro della scossa odierna s’è verificato in una delle zone più densamente popolate del mondo: Istanbul, infatti, con oltre 15 milioni di abitanti, è la sesta megalopoli del mondo per popolazione dopo le quattro grandi metropoli cinesi di Chongqing, Shanghai, Pechino e Tientsin e la città di Lagos in Nigeria.