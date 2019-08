Terremoto Nord Italia, forte scossa a Forlì: tanta paura in Romagna [MAPPE e DATI]

Un forte terremoto ha scosso la serata del Nord Italia. Una scossa di magnitudo 3.7 è stata registrata in Romagna alle 18.52 di oggi, sabato 17 agosto, con epicentro in provincia di Forlì-Cesena, a sud-est di Premilcuore, ad una profondità di 6 km. Dopo due minuti è seguita nella stessa zona, praticamente nello stesso punto, una nuova scossa, questa volta di magnitudo 2.9 a una profondità di 7 km. Considerate l’intensità e la superficialità dei terremoti, molte persone hanno segnalato sui social di aver avvertito le scosse, soprattutto in Appennino, ma anche in Toscana. Tanta paura in Romagna. “Al momento è tutto sotto controllo, non abbiamo avuto segnalazioni di danni, nemmeno lievi“, dice all’Agi il presidente della Provincia di Forli’-Cesena, Gabriele Fratto, a seguito delle due scosse di terremoto.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, le mappe relative all’evento.