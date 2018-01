Terremoto: nuova scossa in Centro Italia [MAPPE e DATI]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Una nuova scossa di terremoto si è verificata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata alle 19.54 ed ha avuto come epicentro Ussita, in provincia di Macerata. L’ipocentro è stato registrato a 9 km di profondità, ed è pertanto stata percepita, seppur in modo lieve, dalla popolazione.

Si tratta di una zona fortemente provata da una sequenza sismica senza precedenti, che lo scorso anno è culminata in tre scosse di notevole entità, pertanto, è costantemente monitorata dagli esperti. Senza creare allarmismi, è dunque fondamentale mantenere un occhio vigile ed osservatore della situazione.

Non si registrano danni a persone o cose.