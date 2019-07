Terremoto, Domenica di paura nei Balcani: due scosse tra Bosnia, Montenegro e Serbia a due passi dall’Italia

E’ una Domenica di paura nei Balcani per le scosse di terremoto che stamattina hanno colpito la Bosnia e il Montenegro. Le scosse principali sono state due, entrambe di magnitudo 4.2. La prima alle 09:05 ha colpito la Bosnia settentrionale, con epicentro nei pressi della città di Tuzla, non lontano dal confine con la Slovenia. La seconda si è verificata alle 11:07 al confine della zona meridionale del Paese, in Montenegro, vicinissimo al confine con la Serbia e non lontano da Sarajevo. Al momento non sono segnalati danni.