Terremoto, forti scosse sui Balcani: paura in Romania e in Bosnia [MAPPE e AGGIORNAMENTI]

Due forti scosse di terremoto hanno colpito oggi i Balcani, prima in Romania e poi in Bosnia, scatenando il panico nelle zone più vicine agli epicentri. La scossa in Romania s’è verificata alle 09:00 in punto di questa mattina, ed è stata di magnitudo 4.5 nell’area orientale del Paese, con epicentro nei pressi della città di Focșani. Avvertita distintamente anche a Brașov, importante centro metropolitano della Transilvania, non ha provocato danni.

Nel primo pomeriggio, alle 15:01, un’altra scossa più forte ha colpito la Bosnia: magnitudo 4.8 ad appena 7.6km di profondità. La scossa s’è verificata nei pressi della città di Tuzla, nel nord/est del Paese, non lontano dal confine con Croazia e Serbia. Si temono danni nelle zone più vicine all’epicentro.

