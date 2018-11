Terremoto Bari, paura in Puglia: scossa magnitudo 3.5 sulle Murge, epicentro ad Altamura [MAPPE e DATI]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Un terremoto magnitudo ML 3.5 si è verificato a 5 km nordest da Altamura (Bari) alle 13:45:54 ad una profondità di 38 km.

L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Scene di panico a Modugno, Bitonto e Altamura dove le persone si sono riversate per strada. Numerose le segnalazioni da Palo del Colle, Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Gravina di Puglia e anche da Matera in Basilicata. La scossa è stata avvertita distintamente fino a Bari, Taranto, Andria, Barletta, Trani e Monopoli.

I Vigili del Fuoco hanno ricevuto numerose telefonate, ma al momento non si registrano danni.