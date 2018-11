Forte scossa di terremoto al Nord Italia: epicentro a Rimini, paura in Emilia Romagna e nelle Marche [AGGIORNAMENTI LIVE]

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa, alle 13:48, al Nord Italia. La scossa è stata di magnitudo 4.2 con epicentro sulla costa romagnola, tra Rimini e Santarcangelo di Romagna. La scossa s’è verificata a 43.4km di profondità: l’ipocentro profondo ha evitato danni significativi vicino l’epicentro, ampliando la zona in cui la scossa è stata avvertita. Tanta paura in Emilia Romagna e nelle Marche. In modo particolare a Rimini, Cesenatico, Bellaria e Cervia la scossa è stata molto intensa e la gente è scesa in strada.

Paura anche a Cesena, Pesaro, Fano, Ravenna, Forlì, Riccione e Urbino. Secondo una prima valutazione dei vigili del fuoco non si registrano danni di rilievo. La scossa è stata avvertita – seppur più lievemente – anche nel Veneto meridionale e nelle zone più interne e settentrionali della Toscana.

“Non ci risultano danni evidenti anche se siamo gia’ partiti con delle verifiche. In citta’ il terremoto si e’ sentito bene e i cittadini sono scesi in strada preoccupati mentre, nelle frazioni, la scossa e’ stata piu’ lieve“: lo ha reso noto Alice Parma, sindaco di Santarcangelo di Romagna (Rimini), il Comune più vicino all’epicentro.

Proprio in queste aree, tra domani e dopodomani arriverà il violento “Ciclone di Neve” che provocherà forte maltempo e abbondanti nevicate sull’Appennino e a tratti martedì mattina anche in pianura Padana.