Terremoto, paura in Sicilia nella notte di Pasqua: scossa tra Catania e Siracusa

Paura nella notte di Pasqua in Sicilia: alle 21:14 una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha colpito la costa jonica siciliana, tra Catania e Siracusa. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, anche perchè si è verificata in superficie, ad appena 5km di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita anche a Carlentini, Lentini, Augusta, Giarre e in altri comuni del catanese e del siracusano.

L’area colpita dal terremoto sarà una delle più esposte alla furiosa tempesta di scirocco che caratterizzerà il tempo a Pasqua e Pasquetta: