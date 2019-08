Terremoto, sciame sismico tra Toscana e Romagna: numerose scosse con epicentro tra Premilcuore e Santa Sofia [DATI e MAPPE]

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 00:01 in Romagna, in provincia di Forlì–Cesena, non lontano dal confine con la Toscana (mappe nella gallery a corredo dell’articolo). Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro a 7 km sudest dal comune romagnolo di Premilcuore e 16 da quelli toscani di San Godenzo (Firenze) e Pratovecchio Stia (Arezzo).

Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Nelle ore successive sono state registrati numerosi eventi nella medesima area, di seguito i dati INGV:

Data e Ora ( Italia ) Mag nitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2019-08-18 07:33:06 ML 0.9 6 km W Santa Sofia (FC) 8 43.93 11.84 2019-08-18 07:00:33 ML 1.3 7 km W Santa Sofia (FC) 8 43.93 11.83 2019-08-18 06:00:05 ML 1.5 7 km W Santa Sofia (FC) 7 43.93 11.83 2019-08-18 05:28:44 ML 1.0 6 km SE Premilcuore (FC) 8 43.93 11.82 2019-08-18 05:23:48 ML 1.4 7 km W Santa Sofia (FC) 7 43.92 11.83 2019-08-18 04:56:00 ML 1.2 6 km W Santa Sofia (FC) 8 43.93 11.84 2019-08-18 04:54:32 ML 1.2 7 km W Santa Sofia (FC) 8 43.93 11.83 2019-08-18 04:50:40 ML 1.5 7 km SE Premilcuore (FC) 7 43.93 11.82 2019-08-18 04:20:48 ML 1.4 6 km W Santa Sofia (FC) 8 43.93 11.84 2019-08-18 04:00:40 ML 1.2 7 km SE Premilcuore (FC) 8 43.93 11.83 2019-08-18 03:26:28 ML 1.5 7 km W Santa Sofia (FC) 7 43.92 11.83 2019-08-18 02:48:52 ML 1.8 7 km W Santa Sofia (FC) 7 43.92 11.83 2019-08-18 02:30:55 ML 1.1 6 km W Santa Sofia (FC) 9 43.93 11.83 2019-08-18 00:47:31 ML 1.9 7 km W Santa Sofia (FC) 7 43.93 11.83 2019-08-18 00:34:29 ML 1.5 5 km W Santa Sofia (FC) 8 43.93 11.85 2019-08-18 00:27:43 ML 1.0 7 km SE Premilcuore (FC) 9 43.93 11.83 2019-08-18 00:19:43 ML 1.2 5 km SE Premilcuore (FC) 9 43.94 11.81 2019-08-18 00:12:15 ML 1.5 7 km W Santa Sofia (FC) 7 43.92 11.83 2019-08-18 00:09:04 ML 1.2 6 km W Santa Sofia (FC) 8 43.92 11.84 2019-08-18 00:01:36 ML 3.6 7 km SE Premilcuore (FC) 7 43.92 11.82