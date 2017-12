1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Una scossa di terremoto si è verificata poco fa a Sud dello Stretto di Messina. La scossa è stata di lieve entità, precisamente di magnitudo 2.3, e l’epicentro è stato registrato in mare, al largo di Taormina, come si evince dalle mappe. L’ipocentro è stato registrato a 34.5 Km di profondità, pertanto la scossa non è stata avvertita dalla popolazione. Si tratta di una zona particolarmente sismica, che viene dunque costantemente monitorata dagli esperti.