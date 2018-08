1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Una forte scossa di terremoto è stata registrata poco fa in Molise. La scossa, di magnitudo 5.2, si è verificata alle ore 20:19. L’epicentro è stato registrato a 4 Km da Montecilfone, in provincia di Campobasso, mentre l’ipocentro a 9.4 Km di profondità.

A seguire sono state avvertite altre due scosse: di nuovo con epicentro a Montecilfone con magnitudo 2,8 e a Guglionesi di magnitudo 3.

Tanta paura anche a Campomarino (Campobasso), dove in tanti sono scesi in strada. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente, e ci sono stati anche dei malori. Se a Campomarino non si segnalano danni, oggetti caduti nelle case si registrano a Palata (Campobasso), con piatti, bicchieri in frantumi e mobili spostati.

La scossa è stata avvertita in tutto il Centro – Sud, persino a Roma. Alle 20:26 la Sala Sismica INGV-Roma ha registrato una seconda scossa molto più lieve, magnitudo ML 2.8, con epicentro sempre nella zona di Montecilfone, a una profondità di 8 km. Non si hanno, al momento, notizie di feriti o danni.

La scossa è stata avvertita in maniera sentita anche in Campania. La sala di monitoraggio dell’Osservatorio vesuviano – informa la direttrice, la professoressa Francesca Bianco – è subissata dalle telefonate di cittadini preoccupati. Ampia l’area in cui il sisma è stato avvertito. A Napoli città come nell’entroterra vesuviano, ma anche nelle zone interne dell’Avellinese e del Sannio. Al momento non si ha notizia di danni a cose o persone. Nel capoluogo partenopeo la scossa è stata avvertita anche ai piani più bassi degli edifici.

Di seguito i comuni che l’hanno avvertita, secondo il sito haisentitoilterremoto.

AGGIORNAMENTO – Danni di lieve entità sono stati registrati a Palata, ad Acquaviva e a Guardialfiera. Squadre di tecnici stanno raggiungendo la diga del Liscione e il viadotto sulla Statale 87 che attraversa l’invaso per ispezionare le strutture. “Abbiamo sentito una scossa fortissima. Sto andando a fare un sopralluogo in tutto il paese per vedere che cosa è successo”. Lo ha detto all’ANSA il sindaco di Montecilfone, Franco Pallotta.

SECONDO FORTE SISMA – Serata drammatica in Molise dove l’Ingv ha registrato undici repliche più lievi nella zona euna nuova forte scossa di terremoto è stata registrata alle ore 22:22 con epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso. La scossa, di magnitudo pari a 4.5, è la seconda forte della serata.