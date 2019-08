Terremoto Centro Italia, scossa alla vigilia di Ferragosto: epicentro in provincia di Rieti [MAPPE e DATI]

Terremoto in Centro Italia alla vigilia di Ferragosto. Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa in provincia di Rieti. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata alle ore 20:11. L’epicentro è stato localizzato a Cittareale, in provincia di Rieti, mentre l’ipocentro a soli 12.6 Km di profondità.