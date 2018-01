1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Una scossa di terremoto è stata avvertita poco fa nel Nord-Est Italia. La scossa, di magnitudo 2.5, si è verificata alle ore 19.25 ed ha avuto come epicentro Schiavon, in provincia di Vicenza. L’ipocentro risulta a 5 Km di profondità, molto superficiale dunque, pertanto è stata avvertita dalla popolazione, seppur in modo lieve.

La scossa è stata avvertita anche a Bassano del Grappa, Sandrigo e Tezze sul Brenta. Non risultano danni a persone o cose.