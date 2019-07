Terremoto in Sicilia, si intensifica lo sciame sismico tra Sciacca e Menfi: nuove scosse, cresce la paura [MAPPE e DATI]

Si intensifica lo sciame sismico che da giorni sta interessando la Sicilia sud/occidentale, in provincia di Agrigento, con decine di scosse tra Sciacca e Menfi. Stamattina alle 11:41 una scossa di magnitudo 2.8 a 9.5km di profondità è stata distintamente avvertita dalla popolazione e dai numerosi turisti presenti nell’area, seguita da un’altra scossa di magnitudo 2.2 a 8.8km di profondità alle 11:57. Nei giorni scorsi, già numerose scosse di magnitudo superiore a 2 avevano interessato l’area, ma quella delle 11:41 di stamattina di magnitudo 2.8 è stata in assoluto la più intensa dall’inizio dello sciame sismico. E in zona cresce la paura, anche alla luce dei forti terremoti che da settimane stanno colpendo l’area Mediterranea centrale dalla scossa di magnitudo 4.3 del 10 Luglio nel Canale di Sicilia a quella di magnitudo 5.1 venerdì 19 luglio ad Atene e infine le due scosse di magnitudo 4.2 di stamattina sui Balcani.