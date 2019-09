Terremoto Sicilia, notte di paura sull’Etna: nuove scosse a Bronte [MAPPE e DATI]

Notte di paura in Sicilia, in particolare nella zona dell’Etna dove si sono verificate diverse scosse, l’ultima delle quali è avvenuta alle ore 23.32. La scossa, di magnitudo 3.3, è avvenuta a Bronte, in provincia di Catania: l’ipocentro è stato individuato a 6.9 Km di profondità.

Si tratta della terza scossa di magnitudo superiore a 2.5 della serata con lo stesso epicentro: alle 20.40 ne è stata segnalata una di magnitudo 3.1, mentre alle 20.52 una di magnitudo 2.5.

Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione. Non si registrano danni a persone o cose.