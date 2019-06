Terremoto negli Stati Uniti d’America, paura lungo la West Coast: forti scosse tra Oregon e California [LIVE]

Paura negli Stati Uniti d’America per le forti scosse che nelle ultime ore hanno colpito la West Coast, nei Paesi che si affacciano sull’oceano Pacifico e in modo particolare in Oregon e California. Stamattina alle 05:53 (ora italiana), le 19:53 locali, una scossa di magnitudo 5.6 ad appena 9.4km di profondità ha colpito l’estremo Nord della California, nei pressi di Capo Mendocino, in una delle aree più selvagge del Paese. In quest’area vivono pochissime persone: è una zona isolata e sottosviluppata, isolata da un’orografia particolarmente rude. E’ una delle aree più incontaminate e genuine del Paese, senza neanche strade, nonostante si chiami così perchè è stato il sito del primo pozzo petrolifero perforato in California. Ma c’era poco petrolio e si è prosciugato molto presto.

Sempre nelle scorse ore, un intenso sciame sismico con decine di scosse ha colpito le acque dell’oceano Pacifico al largo dell’Oregon. Le due scosse più forti sono state di magnitudo 5.4.