Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.4 al confine con Lazio e Umbria [MAPPE e DATI]

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ad appena 6.4km di profondità ha colpito poco fa, alle 19:31 di questa sera, la Toscana meridionale, al confine con Lazio e Umbria. L’epicentro della scossa è stato localizzato dall’INGV tra San Casciano dei Bagni e Cetona, in provincia di Siena, nell’area in cui da giorni si verificano numerose scosse sismiche. La scossa di stasera, in ogni caso, non ha provocato alcun danno, pur essendo stata distintamente avvertita dalla popolazione locale.