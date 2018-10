Terremoto e tsunami in Indonesia: il tragico bilancio sale ancora [GALLERY]

Il bilancio delle vittime del terremoto e dello tsunami che la scorsa settimana hanno devastato Palu, sull’isola indonesiana di Sulawesi, è salito a 1.407 morti: lo ha reso noto la Protezione civile locale.

L’esercito ha inviato soldati nella città portuale per sorvegliare infrastrutture, depositi di carburante, banche, il locale aeroporto ed impedire lo sciacallaggio: lo ha reso noto il maresciallo dall’aeronautica Hadi Tjahyanto.

Le Nazioni Unite hanno stanziato 15 milioni di dollari per l’assistenza emergenziale alle vittime: i fondi verranno destinati al sostegno delle operazioni di soccorso del governo indonesiano in aree come la logistica, la sanità e la gestione dei campi per gli sfollati.