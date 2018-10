Terremoto e tsunami in Indonesia: il nuovo bilancio aggiornato, altre vittime ancora sepolte da fango e detriti [GALLERY]

1 /55 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Un nuovo aggiornamento è stato diffuso dalla National Disaster Management Agency in Indonesia: il bilancio delle vittime del terremoto e dello tsunami che hanno colpito il Paese venerdì scorso è salito a 1.424. Quasi 2.550 sono stati gravemente feriti e oltre 100 persone risultano ancora disperse, ha affermato il portavoce dell’agenzia Sutopo Nugroho.

Più di 70.000 residenti sono stati costretti a lasciare le loro case.

Secondo l’agenzia altre vittime non sono ancora state recuperate, in quanto ancora sepolte da fango e detriti.

Papa Francesco, tramite il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha inviato, in questa prima fase di emergenza, un contributo di 100mila dollari per il soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto e dallo tsunami in Indonesia. Tale somma – si legge in una nota – vuol essere un’immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento da parte del Santo Padre nei confronti delle persone e dei territori colpiti e verrà ripartita, in collaborazione con la Nunziatura Apostolica, tra le zone maggiormente toccate dalla catastrofe.