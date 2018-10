Terremoto e tsunami in Indonesia: il nuovo bilancio aggiornato, altre vittime ancora sepolte da fango e detriti [GALLERY]

1 /55 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Un nuovo aggiornamento è stato diffuso dall’agenzia per i disastri in Indonesia: il bilancio delle vittime del terremoto e dello tsunami che hanno colpito il Paese venerdì scorso è salito a 1.424.

Secondo l’agenzia altre vittime non sono ancora state recuperate, in quanto ancora sepolte da fango e detriti.