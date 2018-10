Terremoto e Tsunami in Indonesia, le sconvolgenti immagini della liquefazione del suolo a Petobo: “migliaia di morti, ma i corpi non li troveremo mai”

1 /19 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Sono davvero sconvolgenti le immagini che arrivano dall’Indonesia e in modo particolare dall’isola di Sulawesi colpita da un violento terremoto di magnitudo 7.5 seguito da un devastante tsunami: nel villaggio di Petobo, vicino Palu, s’è verificata una liquefazione del suolo terribile, tale da inghiottire in pochi minuti centinaia di abitazioni. Le vittime sono migliaia: nell’ultimo bollettino le autorità hanno ufficializzato il ritrovamento e l’identificazione di 2.010 cadaveri, ma risultano altre migliaia di dispersi. Verosimilmente i morti sono oltre 5.000, “ma non troveremo mai i corpi, ormai in decomposizione, sommersi da metri e metri di fango” hanno spiegato le autorità indonesiane. Le ricerche proseguiranno ancora per due giorni, poi Giovedì verranno definitivamente interrotte.