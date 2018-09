Devastante terremoto e tsunami in Indonesia: almeno 832 morti, “mancano medicine e cibo” [FOTO e VIDEO]

1 /34 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il bilancio delle vittime (ancora provvisorio) dello tsunami e della serie di forti terremoti che hanno colpito venerdì l’isola di Sulawesi in Indonesia è salito a 832: lo hanno reso noto le autorità locali. Scosse magnitudo 6.0, 7.4 e 6.1 seguite da uno tsunami hanno devastato la provincia: le aree più colpite sono Palu, la capitale provinciale e il distretto di Donggala.

Il bilancio è destinato ad aumentare ulteriormente man mano che i soccorritori si avventurano tra le macerie.

Il portavoce del ministero dell’informazione e della comunicazione ha dichiarato che il principale aeroporto della provincia è operativo, ma solo per gli aiuti umanitari: il portavoce dell’agenzia nazionale per la gestione delle calamità Sutopo Purwo Nugroho ha spiegato che i sopravvissuti e le persone ferite hanno bisogno di aiuti tra cui cibo, alimenti per l’infanzia, medicine, tende e coperte.