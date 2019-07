Terrore a Rio de Janeiro, grande onda si abbatte all’improvviso sulla spiaggia: bagnanti in fuga, genitori si precipitano a salvare i bambini [FOTO e VIDEO]

Momenti di terrore per i bagnanti di una spiaggia di Rio de Janeiro. Centinaia di persone si stavano godendo il sole e la sabbia della spiaggia Praia do Forte a Cabo Frío, quando sono stati sorpresi da una grande onda. Nelle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e nel video in fondo, i terrificanti momenti in cui la gente è stata costretta a fuggire per mettersi in salvo dalla grande onda. Tantissime le persone che hanno dovuto afferrare i più piccoli per evitare che venissero trascinati via. L’incidente è stato catturato in video da un residente locale che stava riprendendo la spiaggia da una piattaforma che sovrasta la popolare località turistica.

Il video inizia con le immagini di una spiaggia calma e tranquilla: persone che prendono il sole, bambini che giocano nell’acqua poco profonda. Non c’è assolutamente nulla che faccia pensare al terrore che si sarebbe scatenato di lì a poco. I primi segnali sono arrivati con una serie di onde che hanno iniziato a rotolare verso la spiaggia, una più grande dell’altra. Si vede un gruppo di giovani che stava giocando a calcio sulla riva iniziare a correre per mettersi al sicuro. Entro pochi secondi, una grande onda si infrange sulla spiaggia, distruggendo tutto ciò che incontra.

Si possono sentire i bagnanti urlare terrorizzati mentre l’onda si abbatte sui lettini, sulle sedie a sdraio e sugli ombrelloni. I genitori in preda al panico afferrano i bambini per impedire che vengano trascinati via dalle forti correnti. Si vedono anche alcune persone trascinate in mare quando l’onda inizia a ritirarsi. I bagnini poi sono accorsi per salvare quanti stavano faticando a restare a galla. Fortunatamente, sembra che non ci siano stati feriti in questo incredibile incidente.