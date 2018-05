Thales Alenia Space: lanciato con successo il satellite Bangabandhu, il primo satellite del Bangladesh

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Bangabandhu Satellite-1, il primo satellite del Bangladesh, è stato lanciato con successo dalla base di Cape Canaveral a bordo di un razzo Falcon 9 della SpaceX, dopo aver lasciato il sito Thales Alenia Space di Cannes il 28 Marzo scorso.

Per l’intera nazione del Bangladesh poter assistere al successo del lancio del suo primo satellite verso lo spazio è stato davvero un momento storico ed emozionante. Il satellite per le telecomunicazioni e per la trasmissione televisiva e radiofonica diminuirà il divario digitale, diffondendo servizi di trasmissione e telecomunicazione in aree rurali e introducendo servizi vantaggiosi, incluso quelli direct-to-home, in tutto il paese e su tutta la regione.

Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, è stata responsabile della progettazione, della produzione, dei test e della consegna in orbita di Bangabandhu Satellite-1, e si è occupata anche dei due segmenti di Terra (primario e secondario), che sfrutteranno gli strumenti SpaceOps per la pianificazione e il monitoraggio della missione.

Bangabandhu Satellite-1 è dotato di 26 trasponditori in banda Ku e 14 in banda C. Offrirà copertura in banda Ku sul Bangladesh e sulle acque territoriali del Golfo del Bengala, India, Nepal, Bhutan Sri Lanka, Filippine e Indonesia e fornirà, inoltre, copertura in banda C sull’intera regione. Il satellite Bangabandhu Satellite-1 include tutte le componenti necessarie a gestire il business dei clienti e a fornire servizi agli utenti finali del gestore della rete.

Thales Alenia Space è convinta che la sua soluzione affidabile consentirà ai propri clienti BTRC (Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission – Commissione delle Telecomunicazioni Governative del Bangladesh) di generare ricavi immediati non appena il test in orbita (IOT) verrà completato. Thales Alenia Space è molto orgogliosa di far parte di questa storica milestone nel campo della tecnologia spaziale del Bangladesh.

Ulteriori dettagli tecnici

Il Sistema Bangabandhu Satellite-1 è definito in termini di servizio a utenti finali e performance per fornire: