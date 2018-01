The Yews: la rivoluzionaria casa sull’albero dell’Hampshire [GALLERY]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Desiderate una vacanza originale, senza rinunciare al confort e al lusso? The Yews fa proprio al caso vostro. Parliamo di 12 rivoluzionarie case sull’albero, costruite dal Chewton Glen Hotel, ai margini del New Forest National Park, nell’Hampshire, Regno Unito. Dalla forma di disco volante, con vetrate a tutt’altezza per godere la vista di una lussureggiante vegetazione, ogni casa può ospitare 4 adulti e 8 bambini. In The Yews non manca davvero nulla: 2 camere da letto, riscaldamento a pavimento, divano semicircolare, tavolo da gioco touch per giocare a Pac Man e Space Invaders, Tv a schermo piatto in bagno, balcone che gira intorno la struttura, vasca idromassaggio. Ed ancora: chef privato, servizio in camera esclsuivo che, per mantenere la privacy degli ospiti, lascia tutto il necessario in una botola segreta. Non mancano un campo da golf a 9 buche, un campo da croquet e campi da tennis all’aperto, piscine interne ed esterne. Tutto è curato nei particolari, con arredi dai toni verde-grigio che richiamano l’ambiente circostanze in cui la casa sull’albero si integra perfettamente, stufa a legna per infondere un senso di tranquillità, rendendo il soggiorno ancora più idilliaco.