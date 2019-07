Clima: a Lhasa è estate… per la prima volta nella storia! Caldo senza precedenti sull’altopiano tibetano [FOTO]

Il capoluogo della Regione autonoma del Tibet, Lhasa, è entrato nella sua prima estate: caldo e clima secco inusuali per l’altopiano tibetano, situato fra 3.000-4.000 metri d’altitudine, sono stati registrati per la prima volta, almeno dal 1981, quando sono iniziati i rilevamenti meteo nella regione autonoma cinese. Il 23 giugno scorso la temperatura media a Lhasa, che si trova a un’altitudine di 3.650 metri, ha raggiunto i +22°C, mantenendosi sopra questo livello nei giorni tra il 25 e il 29 giugno. Sono diventate popolari le bevande fredde e i ventilatori: delle rarità a Lhasa. Dall’inizio di giugno il Tibet e’ stato colpito da temperature elevate e scarse precipitazioni. Secondo i dati meteorologici, in questo mese la temperatura media nella regione e’ stata di +13,7°C, 1,3 gradi in più rispetto al record precedente. Il 24 giugno, sei osservatori nella regione hanno registrato temperature record sullo stesso periodo. A Gyaca, sotto la giurisdizione della citta’ di Shannan, la temperatura ha raggiunto i +32,6°C. “E’ possibile che singole citta’ del Tibet abbiano conosciuto l’estate, nel contesto dei cambiamenti climatici, ma questo e’ un caso raro. Lhasa appartiene ancora oggi all’area che non conosce l’estate“, ha detto Shi Lei, vice direttore del centro climatico regionale.