Terribile incidente sulla Salerno-Reggio Calabria: TIR si ribalta e perde enorme carico di angurie [FOTO]

Stamattina s’è verificato un terribile incidente stradale sull’A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, nel territorio reggino, in una galleria nella carreggiata Nord tra Bagnara e Palmi, lungo la costa Viola, al km 408 dove un mezzo pesante si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente è rimasto ferito. Il tratto autostradale è chiuso con pesanti ripercussioni al traffico: uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnara e rientro a Palmi dopo un lungo e tortuoso percorso alternativo. L’intervento provvidenziale della Polizia Stradale ha consentito la messa in sicurezza dell’autostrada, evitando tamponamenti a catena. Molte angurie, e altri prodotti ortofrutticoli, sono finiti sull’asfalto.