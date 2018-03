1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Domato l’incendio divampato in un deposito di materie plastiche a Pianezza (Torino): Arpa Piemonte spiega in un tweet che i vigili del fuoco stanno eseguendo le ultime operazioni. “Tutte le analisi effettuate dai tecnici Arpa sul posto e nelle zone di ricaduta non hanno rilevato criticità“, spiega l’Agenzia.

Almeno 5.000 metri quadrati sono stati coinvolti dalle fiamme. I vigili del fuoco per domare le fiamme sono intervenuti con più di 35 uomini.