Tornado Alabama, l’incredibile miracolo della famiglia sopravvissuta alla catastrofe: “è come se la mano di Dio ci avesse tenuti a terra” [FOTO]

Si potrebbe pensare che non ci sia niente per il quale parlare di miracolo davanti alle macerie di una casa quasi completamente disintegrata dal devastante tornado EF4 che ha colpito la contea di Lee, in Alabama, il 3 marzo scorso. Invece si tratta davvero di un miracolo, considerando che 4 persone sono riuscite a sopravvivere alla violenza del tornado che ha completamente cancellato la loro casa. I membri della famiglia in qualche modo sono riusciti a resistere al potentissimo vortice anche dopo che le pareti del bagno in cui si erano riuniti, pregando temendo per le loro vite, sono crollate sotto la spinta dei forti venti. Quando la casa ha iniziato a tremare e il tetto è crollato, la forza dei detriti li ha schiacciati verso il basso. Uno dei sopravvissuti descrive la scena come se la mano di Dio li avesse tenuti per terra.

Quando il peggio della tempesta era passato, quasi ogni singolo centimetro della casa di Earnestine Reese, 72 anni, il luogo in cui aveva vissuto per decenni e dove aveva allevato la sua famiglia, era distrutto. Anche la roulotte di una famiglia vicina aveva fatto la stessa fine. Che la donna e gli altri membri della famiglia presenti nell’abitazione (la figlia LaShawn Wilson, il genero Kolaya Wilson e il nipote Qumran Wilson) siano riusciti a sopravvivere ad un tale evento è davvero qualcosa di incredibile. “È stato come l’esplosione di una bomba”, è il racconto di LaShawn. E ancora più incredibile è che solo una singola e minuscola area della casa sia ancora in piedi sulla fondazione dopo l’arrivo del devastante tornado: si tratta dell’armadio in cui Earnestine era solita pregare. L’immagine, che trovate nella gallery a corredo dell’articolo insieme ad altre che testimoniano la forza devastante dell’evento, è diventata virale in rete.

L’altra figlia di Earnestine, Renee Frazier, ha raccontato che la famiglia ha perso 7 parenti nei giorni dell’esplosione di quel focolaio di tornado, insieme ad altri 15 vicini che abitavano nella loro stessa via. Almeno 23 persone sono morte a causa di almeno 4 tornado confermati. “Mia madre è stata sepolta dai detriti. Subito dopo essere stata estratta, la sua prima risposta è stata: “Ringraziate Dio”, ha continuato Renee. Earnestine, cristiana devota, è stata sottoposta ad intervento chirurgico per una frattura dell’anca e sta ora recuperando, ma è rimasta di buon umore.

Il nipote Delrico Eiland ha raccontato che si trovava a 24km di distanza nel momento in cui il tornado si è abbattuto sulla casa di Earnestine e di aver raggiunto l’abitazione della zia prima dell’arrivo dei soccorritori, nonostante sia stata una vera e propria impresa: “C’erano alberi abbattuti, pali della luce abbattuti, quindi ho dovuto camminare 1,5-3km a piedi per raggiungere la loro casa. È una benedizione che siano sopravvissuti a quel calvario. Tutti i vicini della via, dietro di loro, accanto a loro, hanno perso le loro vite”.

Le foto hanno attirato molto interesse mediatico e questa attenzione ha aiutato la famiglia a raccogliere oltre 30.000 dollari grazie ad una raccolta fondi creata per aiutarli a riprendersi dopo aver perso quasi tutto quello che avevano. Dopo il disastro, qualcos’altro di particolare è successo alla famiglia: degli oggetti, come preziose foto di famiglia, sono stati scoperti fino ad 80km di distanza in Georgia e sono stati riportati ai legittime proprietari attraverso il gruppo Facebook “Lost Treasures and Photographs for Beauregard Tornado Victims”. “Sapere che ho ancora qualcosa, potrebbe sembrare nulla, ma è qualcosa”, ha dichiarato LaShawn. Oggi, l’interno dell’armadio di preghiera di Earnestine è coperto dalle preghiere e dai versetti della Bibbia scritti dai soccorritori dopo i devastanti tornado del mese scorso.