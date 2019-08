Tornado sul Lussemburgo: 19 feriti e 100 case danneggiate [FOTO e VIDEO]

Notte di paura in Lussemburgo, dove un tornado ha ferito 19 persone, due delle quali gravemente, in Lussemburgo. Si tratta di un fenomeno particolarmente raro a queste latitudini che ha colpito a sud-ovest di Pettingen e Kaerjeng. Ingenti i danni: rovinate un centinaio di case, i cui abitanti sono stati evacuati. Detriti sparsi ovunque e diverse auto sono state danneggiate, mentre almeno quattro pali della luce sono stati distrutti.

“Gli architetti stanno verificando la portata e l’estensione dei danni. Nel frattempo, ci coordineremo per le riparazioni e per assicurare in fretta un tetto alle case scoperchiate”, ha detto Paul Schroeder, direttore generale del servizio antincendio e di salvataggio del Lussemburgo, secondo il quotidiano francese L’Essentiel. Il tornado ha colpito anche nella vicina Francia ma in modo meno intenso.

I media locali hanno riferito tuttavia che decine di tetti sono stati divelti e automobili sono state danneggiate nei comuni di Longwy e Herserange. Danni e disagi per i forti temporali si sono avuti ieri anche in Germania e in Gran Bretagna, dove numerosi eventi all’aperto previsti per il fine settimana sono stati cancellati.