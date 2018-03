TORNADO a Messina, GRANDINE a Crotone: tutti i VIDEO del forte maltempo che sta colpendo il Sud

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il forte maltempo che sta colpendo il Sud in questa Domenica delle Palme sfocia in fenomeni violenti soprattutto tra Sicilia e Calabria (ma attenzione in serata anche in Puglia e Basilicata). Intorno alle ore 13:00 un tornado s’è formato nello Stretto di Messina ed ha poi toccato terra sulla spiaggia di Pace, sul litorale di Messina Nord. Il vortice d’aria s’è formato sul mare per gli sbalzi termici provocati dai temporali in risalita dallo Jonio: con lo scirocco, la temperatura aveva raggiunto i +17°C prima della tempesta di pioggia e vento che ha fatto crollare la colonnina di mercurio in pochi minuti a +9°C. Questi fenomeni (tornado o tromba d’aria che dir si voglia, i termini sono sinonomi) sono tipici delle stagioni intermedie (primavera e autunno), quando si scontrano masse d’aria con temperature differenti. E non è certo la prima (o l’ultima volta) che lo Stretto di Messina assiste alla formazione di fenomeni così violenti.

Intanto violente grandinate stanno colpendo la Calabria Jonica, imbiancando molte spiagge di reggino, catanzarese e crotonese, tra cui Crotone città dove la grandine sta cadendo in modo particolarmente intenso. Ecco tutte le immagini del maltempo odierno:

Attenzione, nel pomeriggio/sera, a Basilicata e Puglia centro/meridionale. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: