Maltempo, tornado devasta Milano Marittima: abbattuti 200 pini secolari, case e auto distrutte [FOTO e VIDEO]

Milano Marittima come Terracina: la famosa località costiera di Cervia è stata devastata stamattina da un tornado che ha avuto effetti molto simili a quello che il 29 Ottobre 2018 ha colpito Terracina provocando un morto e decine di feriti. A Milano Marittima, nel comune di Cervia e in provincia di Ravenna, la situazione è molto difficile e ci sono danni gravissimi. Fortunatamente non ci sono state vittime, anche se una donna è rimasta ferita ed e’ stata portata all’ospedale Bufalini di Cesena, in condizioni serie, anche se non sarebbe in pericolo

Circa 200 pini secolari sono stati abbattuti dalla tromba d’aria sui viali abitati, senza contare quelli che sono invece caduti in pineta. Lo conferma all’ANSA il sindaco di Cervia Massimo Medri. Significativi anche i danni agli stabilimenti balneari sulla spiaggia. La tromba d’aria, in arrivo dal mare, si e’ scatenata sul litorale per circa 10 minuti, in un’area molto circoscritta, di circa un chilometro quadrato dove ha abbattuto gli alberi e provocato numerosi danni che sono ancora in corso di quantificazione. “Ci sono circa 150 persone impegnate per ripristinare i servizi – ha detto il sindaco Medri – abbiamo ricevuto aiuto dai Comuni vicini e anche molti turisti si sono rimboccati le maniche per aiutarci“. In corso di verifica i danni agli stabilimenti balneari che pero’, da domani, torneranno in pieno servizio. Danneggiate anche molte auto che erano parcheggiate lungo la strada dove sono caduti gli alberi. Non destano invece particolari preoccupazioni le condizioni della donna ferita, che resta ricoverata all’ospedale di Cesena.

Alle 18.30 di oggi il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, arriverà a Milano Marittima per un sopralluogo dopo il tornado di stamattina. E’ lo stesso presidente ad annunciarlo, questa mattina a margine di una conferenza stampa in Regione. “Voglio andarci subito– spiega- vogliamo andare a verificare di persona, ma anche dire che le istituzioni ci sono e ci saranno. E’ già sul posto l’assessore Paola Gazzolo, ci sarà un vertice con tutte le istituzioni e gli enti interessati. Purtroppo abbiamo bisogno di fare interventi sulla sostenibilita’ ambientale, perche’ i cambiamenti climatici ogni giorno ci portano danni drammatici, quando non costano vite umane“, aggiunge Bonaccini.