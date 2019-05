Tornado e “pericolose tempeste” in USA: morti, feriti e devastazione. Allerta a New York

E’ emergenza negli Stati Uniti, dove le avverse condizioni meteo stanno provocando danni a persone e cose.

Devastanti tornado si sono abbattuti sull’Indiana e sull’Ohio: il bilancio provvisorio è di un morto e 130 feriti.

E’ emergenza tornado anche in Kansas: Kansas City si prepara a essere colpita dal maltempo.

Nella città di Dayton, 80mila persone sono rimaste senza corrente elettrica e sono stati registrati anche diversi feriti. “Ci sono case rase al suolo, interi condomini distrutti, negozi con pareti cadute“, ha riferito ad Abc News Nicholas Hosford, vigile del fuoco. Secondo la NOAA sono circa 53 i tornado che da lunedì sera si sono abbattuti su 8 Stati USA. Il Servizio meteorologico nazionale riferisce che il tornado che ha colpito Celina è “almeno un EF3“, il che significa che i venti soffiavano tra 218 e 265 km/h.

Il presidente Trump ha fatto sapere, via Twitter, di avere offerto al governatore dello Stato dell’Arkansas il sostegno del governo per l’emergenza maltempo che in queste ore sta colpendo l’area con inondazioni e tornado, causando morti e devastazione: “Ho appena parlato con il Governatore del Grande Stato dell’Arkansas Asa Hutchinson per informarlo che la Fema e il Governo federale faranno tutto il necessario per dare una mano per quella che si considera un’inondazione da record. Asa e i funzionari locali stanno facendo un ottimo lavoro“.

Sulla East Coast New York si prepara inoltre a una forte ondata di maltempo: a lanciare l’allarme è il National Weather Service. Forti venti e possibili inondazioni potrebbero verificarsi nell’area di New York, che si trova sulla traiettoria di una “pericolosa tempesta“.