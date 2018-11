“Dentro” il tornado del Salento, spaventose immagini dei venti potentissimi che travolgono tutto: registrata raffica di 180km/h! [FOTO e VIDEO]

1 /34 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Giungono nuove incredibili immagini del tornado che domenica 25 novembre ha colpito il Salento, provocando danni soprattutto nelle aree costiere di Tricase. Il video che vi riproponiamo in fondo all’articolo è stato girato a Marina di San Gregorio, vicino all’esclusiva e rinomata spiaggia di Pescoluse, provincia di Lecce, dove si è formato il tornado che dal Mar Jonio ha fatto irruzione nel Salento: a partire da Marina di San Gregorio, sulla costa ionica, ha tagliato tutto il Capo di Leuca fino a Marina di Andrano, sulla costa adriatica.

Dalle immagini emerge tutta la violenza della tromba d’aria, che si avvicina con nuvole minacciose e venti di forte intensità, sollevando e trascinando rami e oggetti vari. Gli alberi si piegano all’inverosimile, arrivando quasi a toccare il suolo, mentre la scena assume un aspetto quasi spettrale. Ad un certo punto, quel pomeriggio il tornado è diventato anche multivortex, presentando 3 coni contemporaneamente. Per tornado multivortex si intende un tornado che contiene diversi vortici che ruotando intorno, all’interno e come parte del vortice principale. Gli unici momenti in cui possono essere avvistati molteplici vortici sono quando il tornado si sta formando o quando la condensazione e i detriti trascinati sono abbastanza bilanciati da far apparire i vortici minori alla vista.

Un “mostro” terribile, probabilmente di intensità F2 sulla scala Fujita, se non addirittura F3! Alle 15:37 di domenica 25, infatti, presso la stazione di Giuliano di Lecce, frazione del comune di Castrignano del Capo, anch’essa attraversata dal tornado, è stata registrata una raffica di vento di 180km/h. Si tratta di un dato ancora non ufficiale, ma che può servire a fornire una prima stima della violenza del fenomeno. Non si esclude, tuttavia, la possibilità di raffiche di maggiore intensità.

Il tornado ha devastato circa 20km dalla costa ionica a quella adriatica, come testimoniato dalle drammatiche immagini contenute nella gallery a corredo dell’articolo. I danni causati dai suoi venti devastanti sono importanti e includono crolli di abitazioni, chiese e monumenti, sradicamenti di alberi secolari e ben 12 imbarcazioni affondate all’interno del porticciolo di Tricase. Le località più colpite sono l’area portuale di Tricase (gravemente danneggiati due bar-ristoranti) e Marina Serra, Patù, Morciano di Leuca, Andrano, Miggiano e Tiggiano. A Marina Serra la villa dell’ex sindaco Antonio Coppola, che si affaccia sulla costa, è stata devastata mentre una famiglia di cinque persone per motivi di sicurezza non potrà rientrare nella palazzina in cui abita, lesionata dalle forti raffiche di vento. Traffico stradale e ferroviario in tilt, a causa degli alberi, dei rami, dei fili dell’alta tensione caduti e dei detriti che ingombrano strade e binari.