Maltempo, furioso tornado si abbatte su Terracina: “tanti morti, ha distrutto tutto, venite ad aiutarci” [FOTO e VIDEO LIVE]

Un violentissimo tornado si è abbattuto pochi minuti fa su Terracina, in provincia di Latina, in particolare sul viale della Vittoria provocando numerose vittime e tanti feriti. Proprio i tornado erano stati ampiamente previsti nelle scorse ore vista la situazione meteo estrema sull’Italia.

In base alle prime informazioni molto frammentarie, a Terracina c’è un morto accertato, un uomo di mezza età che si trovava su un’auto colpita da un albero, e altri dispersi (numero al momento imprecisato), oltre a decine di feriti di cui alcuni gravi (in codice rosso). Il presidente del consiglio comunale di Terracina Gianfranco Sciscione in una dichiarazione flash all’Adnkronos, apparendo molto agitato, ha detto: “La situazione è drammatica. In viale della Vittoria ci sono appartamenti dove sembra quasi vi sia scoppiata una bombola a gas“. Sui social l’appello dei cittadini che chiedono aiuto.

“Ci sono alberi caduti, tetti scoperchiati, è un via vai di vigili del fuoco e ambulanze. Quello che è successo è impressionante“. A raccontare all’Adnkronos le conseguenze della tromba d’aria che ha colpito questo pomeriggio Terracina è Giuseppe Toscano. “E’ durata circa dieci minuti, ero nel mio studio e ho avuto l’impressione che la stanza stesse decollando. E’ stata un tromba d’aria violentissima – racconta ancora – la città è stata colpita in varie zone, il lungomare, viale della Vittoria, via Roma, sono caduti pini secolari. Viale della Vittoria ha perso tutti i suoi alberi e le auto parcheggiate sono rimaste schiacciate. Camminare in città in questo momento è pericolosissimo“.

Dal sindaco di Terracina e’ arrivato anche un appello ala popolazione nei minuti successivi all’evento atmosferico: “Rimanete in casa. Nessuno esca in strada per nessun motivo”. Sono numerose le abitazioni e gli edifici che sono stati seriamente danneggiati dalla tromba d’aria, specie nel centro storico di Terracina. testimoni riferiscono di un fuggi fuggi generale, ala ricerca di un possibile riparo, tra quanti erano in strada.

I soccorsi da parte delle forze di sicurezza sono stati pressoché immediati. Domani, a Terracina, scuole e uffici pubblici resteranno chiusi.

