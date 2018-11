Tornado Tricase, devastati 20km di costa nel Salento: crollate case e chiese, affondate 12 imbarcazioni [FOTO e VIDEO]

1 /34 GUARDA le altre FOTOGALLERY

In Salento oggi si contano i danni causati ieri dal tornado che ha devastato soprattutto aree costiere di Tricase, provocando crolli in abitazioni, chiese e monumenti, sradicamenti di alberi secolari, e affondando ben 12 imbarcazioni all’interno del porticciolo.

Le località più colpite sono l’area portuale di Tricase (gravemente danneggiati due bar-ristoranti) e Marina Serra, Patu’, Morciano di Leuca, Andrano, Miggiano e Tiggiano.

Oltre 20 km di costa sarebbero stati interessati dalla tromba d’aria.

Questa mattina i tecnici del Comune insieme al sindaco di Tricase hanno effettuato un sopralluogo nelle due chiese crollate: rilevati danni soprattutto al santuario di Santa Maria Assunta, a Marina Serra (crollata una facciata, con la volta a stella gravemente lesionata).

A Marina Serra devastata la villa dell’ex sindaco Antonio Coppola, che si affaccia sulla costa, lesionata una palazzina dove abita una famiglia di cinque persone, che non potrà rientrare per motivi di sicurezza.

Gravi problemi e disagi alla viabilità: numerose strade sono chiuse a causa di alberi, fili dell’alta tensione e detriti. Per quel che riguarda la circolazione ferroviaria, si registrano disagi sulle linee Lecce-Gallipoli e Lecce-Gagliano del Capo. Le squadre tecniche di FSE hanno rimosso alberi e rami sulle tratte Gagliano – Tiggiano e nei pressi di Via Agrigento a Gallipoli e ripristinato anche il regolare funzionamento di due passaggi a livello sulla tratta Secli’-Tuglie. Per tutta la giornata i treni Lecce-Gallipoli e Lecce-Gagliano del Capo potranno registrare ritardi fino a un’ora e cancellazioni.

E’ in programma un incontro dei sindaci dei Comuni colpiti dal tornado per valutare i danni e i primi interventi da effettuare.

“Sono da ieri in costante contatto con la Protezione civile, nazionale e di Lecce, e con il presidente della Provincia, Stefano Minerva, per seguire i soccorsi alle comunita’ e amministrazioni del Sud, e del Salento in particolare, colpite ieri dal Maltempo. Purtroppo si registrano danni e disagi in diverse localita’. In particolare Tricase, colpita da una tromba d’aria che fortunatamente non ha causato danni alle persone. A Minerva, che stamattina riunira’ i sindaci per una prima stima dei danni, ho assicurato collaborazione e il sostegno del governo in tempi brevi“: lo rende noto il Ministro per il Sud Barbara Lezzi.