È emergenza tornado negli USA, tante vittime e gravi danni tra Alabama e Georgia: le immagini sconvolgenti [FOTO e VIDEO]

Almeno 23 morti e numerosi feriti sono stati riportati dopo i devastanti tornado che hanno colpito la contea di Lee, in Alabama, Stati Uniti. Ulteriori tornado si sono verificati anche in Georgia in quella che è una vera e propria emergenza meteo per il Sud-Est degli USA. I vortici hanno provocato gravi danni a case, edifici e alberi in tutta l’area interessata. A Smiths Station, in Alabama, un ripetitore è stato abbattuto dalla tempesta. Secondo il centro meteo dell’Alabama (NWS Birmingham) “il primo tornado che ha colpito la contea di Lee oggi era almeno un EF-3 e largo almeno mezzo miglio“, circa 800 metri. Il NWS Birmingham ha poi confermato un secondo tornado nella contea. L’intera portata dei danni non è ancora nota poiché sull’area persistono ancora condizioni meteo avverse.

Il governatore Kay Ivey ha esteso lo stato di emergenza a tutto l’Alabama. L’emergenza tornado indica che danni importanti e diffusi con un’alta probabilità di numerose vittime potrebbero ancora verificarsi a causa di un grande e violento tornado. Le emergenze tornado non sono emesse dall’NWS e tipicamente sono utilizzate solo durante eventi meteorologici gravi. Booker Gainor, sindaco di Cairo (Georgia), ha dichiarato che un tornado ha causato gravi danni a sud della città. Molte le case e le aziende distrutte o danneggiate. Circa 100.000 persone sono ancora senza elettricità in Alabama e Georgia dopo le violente tempeste.

“Aria più fredda arriverà nel Sud-Est dietro al maltempo con le temperature che caleranno fino a -1°C a sud della Georgia centrale e sulla maggior parte dell’Alabama da lunedì mattina. Tutti coloro che sono senza energia elettrica e che ricorrono al riscaldamento elettrico devono trovare altri modi per stare al caldo”, ha dichiarato Kristina Pydynowski, meteorologa di AccuWeather. Intanto le immagini che vi proponiamo nella gallery a corredo dell’articolo e nei video in fondo sono davvero sconvolgenti: enormi vortici all’orizzonte e poi distruzione estesa ad alberi, case, auto, edifici forniscono una chiara immagine della violenza dei tornado che si sono abbattuti sul Sud-Est degli Stati Uniti.