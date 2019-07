Clamoroso al Tour de France, frane e grandine in Val-d’Isère: tappa annullata dopo l’impresa di Bernal sull’Iseran [FOTO]

Clamoroso epilogo della 19ª tappa del Tour de France, oggi pomeriggio, sulle Alpi francesi al confine con l’Italia: un violentissimo temporale ha provocato frane e scaricato molta grandine sulla strada proprio pochi minuti prima del passaggio dei corridori, tra l’Iseran e la Val-d’Isère. La tappq, quindi, è stata annullata in corsa e i tempi verranno presi sull’Iseran, dove il giovane colombiano Egan Bernal, appena 22enne, stava compiendo un’impresa storica. Adesso indosserà la maglia gialla ed è il superfavorito per la vittoria finale: prima della passerella finale di Parigi, dovrà difenderla soltanto nell’ultima tappa alpina di domani. Migliore degli italiani Vincenzo Nibali che ha scollinato ottavo insieme ai big sull’Iseran. La vecchia maglia gialla, Julian Alaphilippe, è transitato con oltre due minuti di ritardo e adesso è secondo in classifica generale. Ecco la nuova graduatoria:

Egan Bernal Julian Alaphilippe a 45’’ Geraint Thomas a 1’ e 03’’ Steven Kruijswijk a 1’ e 15’’ Emanuel Buchmann a 1’ e 42’’

Domani in programma la ventesima frazione della corsa transalpina, la Albertville-Val Thorens di 130 chilometri, ultima tappa sulle Alpi nella quale si andra’ a decidere questa edizione del Tour: dopo aver affrontato i due gran premi della montagna del Cormet de Roselend e della Cote de Longefoy, i corridori dovranno scalare il lunghissimo Val Thorens fino al traguardo fissato a 2.365 metri di altitudine. Sperando che stavolta il maltempo non comprometta la corsa: anche domani, infatti, nell’area del Tour de France sono previsti violenti temporali.