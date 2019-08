TripAdvisor propone la “vacanza su Marte”: ecco Astroland Mission [FOTO & VIDEO]

Grazie alla collaborazione con l’agenzia interplanetaria, Astroland, TripAdvisor si rivolge agli amanti del brivido proponendo una spedizione incredibile per sperimentare come sarebbe la vita su Marte, nelle profondità delle grotte del nord della Spagna.

Disponibile in esclusiva come esperienza di TripAdvisor, questa avventura unica ha un costo di 6.050 €

L’esperienza Astroland consiste in 3 giorni e 3 notti all’interno della Stazione Ares, una grotta alta 60 metri e lunga 1,5 chilometri nei Monti Cantabrici. La grotta ha lo scopo di replicare accuratamente le condizioni ostili di Marte ed è isolata da contatti umani.

La prima missione, portata a termine da cinque “Astrolanders” che hanno affrontato una preparazione dettagliata e intensiva, ha già avuto luogo. Ora l’agenzia apre le porte ai clienti paganti, con 5 spedizioni programmate nei prossimi mesi. L’esperienza durerà in tutto 30 giorni che includono 3 settimane di un programma di preparazione online e altri 3 giorni di training fisico e psicologico nelle strutture Astroland.

“Uscire dalla propria comfort zone è uno degli aspetti più emozionanti del viaggiare, e Astroland rappresenta proprio questo, anche per le persone più avventurose” ha commentato Laurel Greatrix di TripAdvisor “È un’esperienza degna di nota e siamo entusiasti di renderla disponibile su TripAdvisor”.

TripAdvisor offre la più grande selezione al mondo di tour e attività prenotabili – oltre 200.000. Quindi, se la vita su Marte non fa per te, puoi trovare tantissime altre opzioni entusiasmanti sul sito ovunque ti portino i tuoi viaggi.

David Ceballos, CEO di Astroland, ha detto di essere emozionato di poter contribuire a questa importante ricerca spaziale. “Investire in tecnologia spaziale significa investire in innovazione” ha affermato. “Questo progetto è nato con l’obiettivo di testare tecnologie replicabili sulla terra, così come è già accaduto con altri prodotti di uso quotidiano che derivano dalla ricerca spaziale, come ad esempio il GPS o diverse tecnologie applicate alla medicina. Non vediamo l’ora di collaborare con TripAdvisor nella realizzazione di questo progetto”.

TripAdvisor sta promuovendo questa esperienza in esclusiva assieme ai suoi partner affiliati.