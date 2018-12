Tsunami Indonesia: il bilancio delle vittime sale a 429, allarme sanitario per i sopravvissuti [GALLERY]

1 /54 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime provocate dallo tsunami che ha colpito tre giorni fa le isole indonesiane di Giava e Sumatra: al momento i morti sono 429, mentre i feriti sono oltre 1400, secondo quanto reso noto dal portavoce dell’Agenzia indonesiana per i disastri, Sutopo Purwo Nugroho, il quale ha precisato che i dispersi sono 128.

I sopravvissuti ora devono fare i conti con la carenza di acqua potabile e di medicinali: gli operatori intervenuti nelle isole dello Stretto della Sonda, distrutte dopo l’onda anomala scatenata dall’eruzione dell’Anak Karakatau, hanno lanciato l’allarme su una possibile crisi sanitaria.

“Molti bambini sono malati, hanno la febbre, mal di testa e non hanno abbastanza acqua“, ha dichiarato Rizal Alimin, un medico volontario in una scuola trasformata in rifugio di fortuna.

Le persone “non hanno ancora accesso all’acqua potabile, molti rifugiati sono andati in zone alte e non siamo stati in grado di raggiungerli“, ha spiegato Abu Salim, volontario dell’associazione Tagana.