Tutela dell’ambiente e scambio culturale: i ragazzi dell'”Erasmus del mare” salutano la penisola sorrentina

Hanno monitorato la Baia di Ieranto a bordo di canoe per evitare l’invasione di barche, hanno controllato per qualche notte i nidi di tartarughe lungo le coste campane, hanno ripulito spiagge e mare con i retini, e incontrato centinaia di persone, associazioni, bambini del territorio, per informare ed educare al rispetto dell’ambiente e del mare. Dopo 9 mesi di intenso lavoro, i 6 studenti del Project Mare hanno salutato la penisola sorrentina. Due francesi, due portoghesi, uno spagnolo e un lettone, coordinati da Domenico Sgambati, hanno contribuito alle attività del Parco Marino di Punta Campanella che da 6 anni ospita il progetto, una sorta di Erasmus del mare che si svolge in tutta Europa.

Moltissime le attività svolte in varie zone della Campania, grazie ai progetti di collaborazione che l’Area Marina di Punta Campanella porta avanti con altre realtà, come Il Regno Di Nettuno a Ischia, le aree marine protette nel Cilento e la stazione zoologica A.Dhorn. Molto importanti anche le attività di informazione e sensibilizzazione svolte insieme a diverse associazioni locali, come la Pro loco di Massa Lubrense.

Qualche giorno fa, i 6 studenti hanno salutato la penisola sorrentina con una festa finale nella quale hanno organizzato un laboratorio artigianale per bambini, realizzando quadri ed altri manufatti con elementi naturali quali pietre e sabbia.

Appuntamento nel 2019 per una nuova avventura del Project Mare, con altri studenti che saranno ospitati dal Parco Marino per 9 mesi.