Tutela e turismo sostenibile: domani Punta Campanella in onda sulla RAI

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Dalla tutela allo sviluppo di attività ecocompatibili. Dalla difesa della biodiversità del Vervece alle escursioni in canoa in una Baia di Ieranto liberata dalle imbarcazioni. Andrà in onda domani, sabato 19 maggio, su Rai 3 un interessante servizio sull’Area Marina Protetta di Punta Campanella, firmato dalla giornalista Rai Antonella Maffei. La troupe era stata nel parco qualche settimana fa a girare video e fare interviste ad alcuni protagonisti per comprendere da vicino la crescita di un’area marina protetta e le nuove sfide che l’attendono, con novità importanti quali il Centro Visite Interattivo o l’imbarcazione Scorfanella. Il servizio andrà in onda nel corso di Mezzogiorno Italia, la trasmissione che si occupa del sud e delle sue migliori esperienze. Sarà visibile, a partire dalle 13,25, su Rai 3 nazionale, quindi in tutte le regioni d’Italia. Un appuntamento da non perdere per ammirare lo spettacolare paesaggio di Punta Campanella e conoscere le attività e le azioni di un Parco Marino che si è saputo conquistare un posto di primo piano nel panorama nazionale.