Scopre di essere l’unico passeggero a bordo: vive l’esperienza di volare come su un “jet privato” [FOTO e VIDEO]

Un viaggiatore entusiasta ha vissuto l’esperienza di volare su un “jet privato” quando inaspettatamente è diventato l’unico passeggero di un aereo. Vincent Peone, scrittore e regista di New York, doveva viaggiare con la compagnia aerea Delta Air Lines verso Salt Lake City, quando ha scoperto di essere l’unico passeggero a bordo. Il volo DL3652 era un volo di collegamento operato da SkyWest Airlines.

Peone ha realizzato un montaggio della sua fantastica esperienza, che potete trovare nel video in fondo all’articolo. Il video inizia con Peone al gate di imbarco, dove l’hostess di terra annuncia: “L’unico passeggero di questo volo deve gentilmente imbarcarsi in questo momento”, prima di pronunciare il suo nome. Poi il regista è stato accompagnato all’aereo da un membro dello staff. Mentre saliva a bordo, ha visto l’equipaggio di terra caricare sacchi di sabbia sull’aereo per “aggiungere peso perché non ci sono persone” sul velivolo vuoto, ha detto.

L’equipaggio di volo ha poi fatto un personale annuncio di sicurezza. L’assistente di volo ha detto all’altoparlante: “Buona sera, signore, e benvenuto a bordo. Non vediamo l’ora di prenderci cura di Lei oggi. Se ha bisogno di qualsiasi assistenza per sistemarsi, siamo lieti di servirLa”. Peone è persino riuscito ad incontrare i piloti, stringere loro la mano e ringraziarli per il volo.

Nonostante molti possano pensare che una compagnia aerea cancelli semplicemente un volo se c’è solo un passeggero, i voli come questo solitamente procedono come da programma, in modo che la compagnia aerea e il suo equipaggio possano raggiungere la destinazione per operare i voli successivi. Ha poi aggiunto che l’equipaggio è stato felice di partecipare al video. E anche gli utenti dei social, dove il video è stato pubblicato, hanno apprezzato la sua avventura, descrivendola come “incredibile”. Anche la Delta Air Lines ha risposto su Twitter, scrivendo: “Ciao Vincent! Sembra un’esperienza magnifica! Grazie per il video, ti apprezziamo davvero per aver scelto Delta!”.