L’“Uomo albero”: giovane del Bangladesh chiede l’amputazione delle mani a causa di una rara mutazione genetica [FOTO]

Un uomo del Bangladesh, conosciuto come l’”Uomo albero” a causa di escrescenze dall’aspetto simile alla corteccia di un albero su mani e piedi, vuole l’amputazione delle mani per avere sollievo dal dolore. Abul Bajandar ha subito 25 operazioni dal 2016 per rimuovere le verruche, causate da una rara mutazione genetica, ma hanno comunque continuato a diffondersi e a diventare più grandi, ha dichiarato il 28enne. “Non posso più sopportare il dolore. Non riesco a dormire la notte. Ho chiesto ai dottori di amputarmi le mani in modo da aver almeno un po’ di sollievo”, ha detto all’AFP. E la madre sostiene il suo appello: “Almeno si libererà dal dolore. È una malattia infernale”.

Bajandar soffre da oltre 20 anni di epidermodisplasia verruciforme, una condizione della pelle nota anche come “Sindrome dell’uomo albero”. La malattia è causata da un difetto del sistema immunitario che aumenta la predisposizione al papilloma virus umano (HPV), che spesso porta infezioni croniche da HPV, lesioni della pelle e un maggior rischio di sviluppare tumori della pelle. La malattia provoca l’eruzione delle verruche sugli arti del corpo e si ritiene che sia così rara da esserci solo una manciata di casi riportati in tutto il mondo.

Samanta Lal Sen, primario di chirurgia plastica del Dhaka Medical College Hospital dove Bajandar è stato curato, ha dichiarato che un consiglio di 7 dottori discuterà del caso. Sen ha dichiarato alla CNN che Bajandar ha notato le prime lesioni quando aveva 10 anni. Nel corso del tempo, le escrescenze hanno inglobato le sue mani, privandolo anche della sua professione di conducente di risciò e rendendolo il protagonista di notizie a livello internazionale. Prima degli interventi, non poteva bere, mangiare, lavarsi i denti o fare la doccia in autonomia.

I dottori che hanno in cura Bajandar credevano che avesse sconfitto la malattia nel 2017, quando gli avevano permesso di tornare a mangiare e scrivere utilizzando le sue mani, ma ha avuto una ricaduta a maggio dello scorso anno, con le verruche che sono tornate più grandi e più in fretta di prima. Secondo il team di Sen, Bajandar avrà bisogno di altri 5-6 interventi. L’uomo ora vorrebbe tentare di andare all’estero in cerca di migliori trattamenti, ma non dispone del denaro sufficiente per coprire le spese.

Nel 2017, lo stesso ospedale ha curato una giovane donna del Bangladesh che soffriva dello stesso problema. In quel caso, l’intervento era stato dichiarato un successo, ma il padre bambina che allora aveva 10 anni ha raccontato che le escrescenze sono tornate in numero persino maggiore. Il caso più famoso per questa orribile condizione è quello di Dede Koswara, dell’Indonesia. Nel 2008, i dottori americani hanno rimosso 6kg di verruche dal suo corpo prima che morisse per complicazioni legate alla malattia all’età di 42 anni.