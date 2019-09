Meteo, l’Uragano Dorian LIVE: Bahamas e Florida col fiato sospeso, allarme negli USA ma anche in Europa [MAPPE]

L’Uragano Dorian, che ha assunto una forza potenzialmente letale (da oltre 24 ore è di 4ª categoria sulla Scala Saffir-Simpson), si sta avvicinando minacciosamente verso le isole Bahamas e la Florida. Secondo le ultime previsioni del Centro nazionale statunitense degli uragani Dorian e i suoi venti potrebbero raggiungere oggi il nord ovest delle Bahamas. Il primo ministro delle Bahamas Hubert Minnis ha chiesto ai residenti dell’arcipelago che si trovano sulla strada dell’Uragano di mettersi al sicuro. Ha definito l’Uragano come una “minaccia per la vita“. Il governatore della Florida, Ron De Santis, ha proclamato lo stato d’emergenza e ha chiesto a milioni di residenti di prepararsi a “un grosso evento“. Il presidente Usa Donald Trump ha definito Dorian “un assoluto mostro” e ha cancellato un viaggio in Polonia per stare sul posto e concentrarsi sui preparativi per la tempesta. Ha inoltre dichiarato lo stato d’emergenza federale, autorizzando la Florida a usare gli aiuti federali.

La tempesta proseguirà il suo percorso la prossima settimana verso l’Europa (vedi mappe nella gallery a corredo dell’articolo).