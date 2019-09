L’Uragano Dorian è diventato un mostro di 5ª Categoria: Bahamas e USA attendono una catastrofe, “sarà un disastro”

L’uragano Dorian è diventato un mostro di 5ª Categoria sulla Scala Saffir-Simpson, la più alta esistente: è uno dei più potenti della storia, con venti superiori ai 260mk/h. La tempesta sta per abbattersi sulle isole Abaco nell’arcipelago delle Bahamas, uno straordinario paradiso naturale che adesso però rischia di essere spazzato via. L’uragano potrebbe causare danni considerevoli e minacciare la vita dei residenti. L’occhio del ciclone era a mezzogiorno a circa 360 km a est di Palm Beach, in Florida, verso cui dovrebbe dirigersi in seguito. La categoria 5, la più alta attualmente, era la stessa dell’uragano Katrina, che ha devastato New Orleans nel 2005, e di Irina e Maria, che hanno devastato i Caraibi nel 2017.

L’Nhc parla di una tempesta “catastrofica“, che sta per colpire le isole Abaco, alle Bahamas. “Dorian è ora un Uragano di categoria 5 con venti” a circa 260 chilometri orari, ha twittato il centro, spiegando che il muro dell’occhio dell’Uragano, cioè la parte intorno all’occhio del ciclone, è sul punto di colpire appunto le isole Abaco “con venti devastanti“.