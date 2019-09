L’Uragano Dorian si abbatte sulle Bahamas con una violenza mai vista: isole Abaco devastate, “non è rimasto nulla”. FOTO e VIDEO impressionanti

Centri abitati sott’acqua, case distrutte, tetti divelti dalle raffiche di vento: sono le isole Abaco, nell’arcipelago delle Bahamas colpito dall’uragano Dorian. Lo riferisce il dipartimento dei vigili del fuoco di Hope Town, che fara’ una prima valutazione dei danni appena la tempesta avra’ oltrepassato l’isola. “Non e’ il tempo del panico, ora e’ il tempo di pianificare come riprendersi“, scrive il dipartimento sui social media. Intanto un vasto blackout ha lasciato al buio e senza telecomunicazioni (internet compreso) la popolazione locale.

Le isole Abaco sono un gruppo di isole e baie di barriera nelle Bahamas settentrionali, a est della Florida meridionale. Hope Town e’ uno dei distretti delle Bahamas sulle isole Abaco da cui stanno arrivando immagini catastrofiche con onde immense provenienti dall’oceano Atlantico che sta provocando vere e proprie inondazioni. Una radio locale ha riferito che la gente chiedeva aiuto dopo che i venti hanno fatto saltare i tetti a Marsh Harbour, un centro commerciale delle isole Abacos. Il fatto e’ che molti isolani hanno preferito affrontare l’uragano anzichp evacuare seguendo le indicazioni del governo locale. A Guana Cay per esempio sarebbero rimaste circa 150 persone per affrontare la furia della tempesta, mentre a Grand Bahama – una delle isole piu’ settentrionali dell’arcipelago, situata a soli 90 km al largo delle coste della Florida – in migliaia sono evacuati prima dell’arrivo della tempesta: e’ qui la prossima tappa dell’uragano, atteso tra stasera e domani.

Dorian e’ il 2° uragano piu’ forte mai registrato nell’oceano Atlantico dopo Allen nel 1980, e potrebbe uguagliare per la forza dell’impatto a terra il primato dell’uragano del Labor Day del 1935.

Allerta Meteo per l’Uragano Dorian anche negli USA: 148.000 evacuati e scuole chiuse in Florida

Sono circa 148 mila le persone che hanno ricevuto l’ordine di evacuare l’area della Contea di St. Johns, in Florida, a partire da domattina alle 8, ora locale, in vista dell’arrivo dell’uragano Dorian. Le autorita’ della Contea ha emesso ordini di evacuazione obbligatori da due zone, che includono l’intera citta’ di St. Augustine, la spiaggia di St. Augustine Beach e coloro che abitano nelle proprieta’ sul lungomare. Un altro ordine obbligatorio e’ stato emesso per gli abitanti di Hastings e di Flagler Estates. Lo sceriffo di St. Johns, David Shoar, si aspetta che i ponti che si trovano nei pressi delle zone di evacuazione rimangano aperti al traffico fino alla serata di martedi’. “Questo e’ la tempesta delle tempeste”, ha detto Shoar durante una conferenza stampa tenuta questo pomeriggio. L’allerta e’ scattata in diverse aree dello stato, inclusa Jacksonville.

Le autorita’ locali hanno disposto anche la chiusura delle scuole che rimarranno chiuse martedì a Miami, così come gli istituti scolastici pubblici della Contee di Duval e di St. Johns, vicino a Jacksonville, dove il provvedimento varrà sicuramente anche mercoledì. La chiusura delle scuole pubbliche di Brevard e’ stata disposta per mercoledì.