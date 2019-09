Uragano Dorian, storie di terrore e disperazione dalle Bahamas: uomo cieco scappa dalla tempesta, il figlio disabile sulle spalle [GALLERY]

L’uragano Dorian ha lasciato le Bahamas in ginocchio. Al momento, sono almeno 30 le vittime, ma le autorità locali hanno avvisato che il bilancio è destinato a salire tragicamente, considerando i centinaia di dispersi. Le immagini dall’arcipelago mostrano uno scenario di assoluta devastazione, con case, edifici e strade completamente distrutti dai forti venti e dalle violente inondazioni. La popolazione delle Bahamas è stata messa a dura prova dalla violenza dell’uragano e possiamo solo immaginare la sofferenza e il terrore provati nel vedere l’oceano invadere le strade e le case, inghiottendo la terra e tutto ciò che la circondava e i venti abbattere tutto, dagli alberi alle linee elettriche fino alle case.

In questa situazione si è trovato anche Brent Lowe, un uomo di 49 anni che, vedendo il tetto della sua casa volare via e l’acqua dell’oceano raggiungerlo, ha subito saputo di dover scappare e di dover portare con sé il figlio di 24 anni, affetto da paralisi cerebrale e impossibilitato a camminare. La tempesta che infuriava era una delle più potenti dell’Atlantico. Mentre l’occhio dell’uragano si avvicinava pericolosamente, all’interno della casa di Lowe c’erano 8 persone. Infatti, avevano cercato riparo lì anche dei vicini, le cui abitazioni erano già state distrutte. Tra di loro, c’erano anche 2 bambini. Il tetto ha iniziato a sollevarsi sotto la spinta dei venti che hanno toccato i 298km/h con raffiche di 354km/h alle isole Abaco, ma poi è tornato giù. In quel momento, il gruppo si è rifugiato nel bagno, ma a quel punto il tetto è volato via. Sono stati costretti ad uscire fuori, affrontando le intemperie.

Ma c’era anche un altro problema: Brent è cieco. L’uomo ha così deciso di prendere il figlio sulle spalle, poi è uscito fuori dal portico, la corrente vorticosa gli raggiungeva il mento. “È stato spaventoso”, ha raccontato al New York Times. Aggrappandosi ai vicini, ha sentito di essere diretto verso la casa più vicina ancora in piedi. Era distante 5 minuti. 5 minuti che gli saranno sembrati un’eternità. “Non ho mai vissuto niente di simile in vita mia”, ha raccontato Brent, che non è nuovo agli uragani ma che ha detto che non avrebbe mai potuto immaginare il terrore vissuto quel giorno.

Brent e il figlio sono rimasti in quella casa per un giorno prima che un bus di soccorritori andasse a riprenderli per portarli in un rifugio. L’uomo è stato poi portato a Nassau per ricevere i trattamenti per la dialisi di cui ha bisogno. Nonostante lui e il figlio siano salvi, la loro odissea, come quella di molti abitanti dell’arcipelago, è appena iniziata. Brent non sa se la figlia maggiore sia sopravvissuta alla tempesta. Le linee telefoniche non funzionano e non ha sue notizie: “Prima che arrivasse il vento, ho parlato con lei. Vorrei poter chiamare e chiedere a qualcuno perché sono preoccupato per loro. Sono preoccupato per tutti”.

Sono storie di sopravvivenza che descrivono la disperata realtà delle Bahamas dopo essere state colpite per giorni dalla furia dell’uragano Dorian. Lo scenario è quello di una devastazione senza precedenti, come affermato dalle autorità locali e come tristemente visibile dalle immagini della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Un cumulo di macerie è tutto quello che rimane di alcuni quartieri, rasi quasi totalmente al suolo dalla tempesta. In altre aree, il 95% delle case è stato danneggiato o distrutto. Migliaia di persone sono sfollate, cercando riparo in palestre o chiese, mentre le autorità si preparano ad un bilancio delle vittime drammatico. “Stiamo imbalsamando i corpi, in modo da avere più capacità quando vengono portati nuovi corpi”, ha detto Duane Sands, ministro della sanità, secondo quanto riportato dal New York Times.

Poi ci sono anche le preoccupazioni ambientali. La compagnia energetica Equinor ha affermato che un terminale petrolifero sull’isola di Grand Bahama è stato danneggiato. C’erano delle fuoriuscite dal terminale, ma non sono ancora note le quantità.

Le autorità locali stanno esortando i cittadini ad essere uniti per affrontare l’emergenza. “Non ci sono parole per esprimere il dolore che sentiamo per i nostri concittadini bahamensi alle Abaco e a Grand Bahama. Ora è il momento di riunirsi per i nostri fratelli e per le nostre sorelle che hanno bisogno e di aiutare il nostro Paese a tornare in piedi”, ha detto Dionisio D’Aguilar, ministro del turismo e dell’aviazione.

Come molte altre persone, Brent ora non ha una casa. Dopo una vita alla periferia di Marsh Harbour, dove ha formato la sua famiglia e lavorato prima di perdere la vista a causa del diabete, la sua casa, la sua comunità e tutto quello che aveva costruito sono stati cancellati dalla tempesta. Ma Brent vuole tornare alle Abaco: “Devo andarci. È il posto in cui c’è la mia famiglia. I miei figli sono lì, i miei fratelli, le mie sorelle, sono tutti lì”. Ma non è certo del suo futuro. I danni sono catastrofici. Nell’area in cui viveva, “il 90% delle case è compromesso. Parlo di tetti distrutti, case totalmente crollate ovunque. Mi chiedo solo dove andremo a vivere quando tornerò a casa, cosa farò”.

