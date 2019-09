Uragano Dorian, ancora migliaia di persone al buio in Canada: grandi alberi e linee elettriche abbattute dal vento [FOTO]

Mentre l’ormai ex uragano Dorian continua a muoversi nel Nord Atlantico, venti ancora molto forti soffiano su Terranova (Canada) e sono ancora molte le persone senza elettricità. Dorian ha sferzato la costa occidentale e quella meridionale di Terranova e verso nord fino all’area di Bonavista. I venti nell’area di Wreckhouse hanno raggiunto i 157km/h e 143km/h lungo la costa meridionale. L’uragano di categoria 2 ha compiuto il landfall vicino Sambro, nella Nuova Scozia, nella giornata di sabato 7 settembre, abbattendo linee elettriche e alberi, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo.

Newfoundland Power ha ancora circa 1.500 persone senza energia elettrica, ma in totale sono ancora centinaia di migliaia le persone al buio. “La più grande difficoltà per i soccorritori è stata la rimozione di molteplici alberi grandi e pesanti dalle linee elettriche a causa degli alti venti. Le squadre hanno lavorato ininterrottamente durante la tempesta e continuano a compiere progressi”, ha dichiarato Michele Coughlan, portavoce di Newfoundland Power. Centinaia di uomini delle Forze Armate canadesi continuano ad assistere le squadre di emergenza per ripulire le strade e rimuovere gli alberi abbattuti.

I potenti venti hanno rovesciato anche un pesante arco di granite al cenotafio della Deer Lake Legion, fratturando uno dei pilastri che sosteneva la struttura. L’arco pesava circa 227kg. Questo fa capire la potenza dei venti scatenati dall’uragano Dorian.

Le autorità di gestione delle emergenze hanno esortato gli automobilisti a stare lontani dalle strade e le scuole pubbliche sono rimaste chiuse oggi nella Nuova Scozia. Nella Nuova Scozia, l’uragano ha abbattuto alberi, raso al suolo le case e lasciato 450.000 persone al buio.

Mentre Dorian si spostava verso Terranova, è stato declassato a tempesta post-tropicale. “Nel Labrador, quando è passato il sistema, c’era un po’ di neve bagnata in alcune delle elevazioni maggiori che era mescolata alla pioggia”, ha detto Rob Carroll, meteorologo di Environment Canada.

La tempesta ha costretto la nave da crociera AidaLuna a raggiungere il porto di Saint John’s un giorno prima a causa delle condizioni del vento. Altre due navi da crociera, la Marco Polo e la Silverwind, sono state cancellate a causa delle condizioni avverse, dirottando verso altri porti. Ci sono state Storm Surge intorno alla costa meridionale, ma niente di particolarmente grave, ha affermato Carroll, che ha confermato che il sistema ora si sta allontanando molto velocemente.

Carroll ha aggiunto che venti di 70km/h continueranno a soffiare per tutta la giornata odierna e le temperature saranno più basse. L’aria che si raffredda e i venti che si calmano, lasciando spazio a cieli sereni, saranno le “condizioni ideali per il crollo delle temperature”, ha aggiunto Carroll.

L’uragano Dorian ha lasciato 70.000 persone che necessitano di cibo e riparo e almeno 44 morti alle Bahamas. Si teme un bilancio di vittime “sconcertante” poiché migliaia di persone sono ancora disperse dopo che l’uragano di categoria 5 ha colpito l’arcipelago ininterrottamente per due giorni. Dorian ha colpito duramente anche le Outer Banks del North Carolina, lasciando 4 vittime. Circa 190.000 persone sono rimaste senza elettricità nel North Carolina. Dorian ha causato inondazioni anche nel South Carolina, dove ha lasciato 160.000 edifici al buio mentre favoriva la formazione di tornado. Passando sulla città canadese di Halifax come uragano di categoria 1, Dorian ha provocato anche il crollo di una gru e ha lasciato 400.000 clienti senza corrente elettrica.

Ora la tempesta si dirige verso l’Europa.